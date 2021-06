Un nouveau malware a permis de collecter 26 millions de mots de passe

La base de données est constituée de toutes sortes d'informations récupérées sur 3,25 millions de PC sous Windows. On y retrouve 6 millions de fichiers obtenus à partir des dossiers « Téléchargements » et « Bureau », 26 millions de mots de passe et identifiants, des informations de paiement, 2 milliards de cookies provenant de navigateurs ainsi que des captures d'écran de l'ordinateur des victimes et des photos prises par leur webcam à leur insu.