Séisme en Turquie : les arnaques aux dons (Twitter, PayPal...) se multiplient

Près de 10 jours après le dramatique séisme survenu en Turquie et en Syrie et qui a fait 40 000 victimes, selon un dernier bilan provisoire, un autre triste constat est fait. Celui-ci concerne cette fois les activités en ligne autour des mouvements et initiatives solidaires qui s'organisent pour apporter du soutien aux secours, aidants et populations privées de domicile. Des escroqueries liées au tremblement de terre ont déjà été identifiées, mais des arnaques aux dons ont aussi lieu sur Twitter, où les âmes généreuses sont redirigées vers PayPal pour récolter des fonds.