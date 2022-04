Attention à cette escroquerie qui sévit actuellement sur Leboncoin

Or, la notification de validation paiement aurait dû lui parvenir de la messagerie sécurisée de la plateforme, et non sous forme d'e-mail. L'UFC-Que Choisir explique que « cette messagerie est surveillée par les services de la plateforme, alors qu’un mail, aussi convaincant soit-il, peut être émis par n’importe qui. [Elie] apprend aussi que d’autres vendeurs ont été escroqués de cette manière. De fait, s’il n’y avait pas pris garde, il aurait expédié son ordinateur et n’aurait jamais reçu son argent ».