Turquie : pas de pitié chez les pirates, des escroqueries liées au tremblement de terre déjà identifiées

Même lors des pires catastrophes, les cybercriminels ne passent pas leur chemin, saisissant chaque drame comme une opportunité de faire des victimes et de soigner leurs revenus. Le tremblement de terre survenu à proximité de la frontière entre la Turquie et la Syrie le lundi 6 février aurait fait plus de 5 000 morts, selon un dernier bilan, et il est en train d'être tristement mis à profit par les hackers. Bitdefender nous apprend avoir repéré des campagnes de phishing qui viennent s'immiscer dans l'élan de solidarité et la générosité de personnes du monde entier.