Yahoo remporte l'Oscar... de la marque la plus usurpée pour du phishing

Depuis cette période faste, Yahoo n'est plus que l'ombre de lui-même. Rattrapé par Google sur le terrain de la recherche en ligne, le site a progressivement été délaissé par les internautes, et l'entreprise, vendue à plusieurs reprises, n'a jamais retrouvé son lustre d'antan.

Si les internautes ne vont plus sur Yahoo, son nom reste, lui, gravé dans l'inconscient collectif, et de nombreux arnaqueurs le savent parfaitement. C'est pourquoi Yahoo est aujourd'hui la marque la plus usurpée dans les campagnes de phishing mondial, selon une étude du cabinet d'analyse en cybersécurité Check Point.

Ainsi, près de 20 % des campagnes d'hameçonnage se servent de l'image de Yahoo pour tenter de récupérer des informations personnelles chez les utilisateurs visés, soit un e-mail sur cinq qui utilise le logo violet et le célèbre point d'exclamation de la marque.

Les e-mails envoyés promettent aux destinataires des gains de plusieurs milliers de dollars, et avaient pour objets les termes accrocheurs « Yahoo Award » ou « Info winning ». Les prétendus gagnants devaient cliquer sur un lien présent dans le corps du message afin de communiquer leurs informations bancaires, rapidement récupérées par les escrocs.