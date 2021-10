Les campagnes de phishing utilisent un nouvel outil pour éviter la détection : les symboles mathématiques

Pour échapper à la détection, les campagnes de phishing doivent se faire de plus en plus imaginatives. On connaît la méthode du remplacement d’un caractère par un autre, comme le fameux « i » majuscule qui vient remplacer un « l » dans une URL ou des adresses email vaguement ressemblantes. Mais les logiciels anti-spam apprennent au fur et à mesure et les attaques sont bloquées automatiquement.