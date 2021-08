Microsoft détaille une nouvelle attaque par phishing à base de code Morse

Pour Microsoft cela suppose « une motivation et une compétence élevées pour échapper constamment à la détection et maintenir l'opération de vol d'identifiants en cours » de la part des cyber attaquants . L'objectif est évidemment de récupérer des données telles que les identifiants, adresses e-mails, mots de passe, adresses IP, et toute autre information que les pirates pourraient bien utiliser par le biais d'e-mails frauduleux. Après avoir délaissé des méthodes plus conventionnelles, telle que l'utilisation d'un code HTML en texte brut, ce sont donc des pratiques plus variées et pour ainsi dire ancestrales qui sont employées.