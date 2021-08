Projet Atlas : un pirate a dérobé les données personnelles d'experts européens en sécurité informatique

Sauf que les données contenues dans la base, certes publiques, ne proviennent pas de ce que l'on appelle un scraping (une ponction de toutes les données d'une page Web, presque « à la main », pourrait-on dire). Elles ont en effet été extraites directement depuis la partie back-end de la plateforme. Autrement dit, le ou les attaquants semblent avoir eu un accès direct au système informatique de l'Atlas, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences d'autant plus fâcheuses, comme la possibilité d'injecter et diffuser un logiciel malveillant. On ignore encore si le piratage se limite au seul prélèvement de la base de données.