Une importante vulnérabilité a sévi dans les Amazon Kindle, et pendant longtemps

Pour d'éventuels pirates, il était possible d'accéder à distance au Kindle d'un utilisateur ou utilisatrice grâce à un ebook. Plus en détails, un livre électronique malveillant pouvait être publié et être disponible en libre accès depuis n'importe quelle bibliothèque virtuelle, ce qui comprenait évidemment le Kindle Store, la boutique de livres électroniques d'Amazon. Le tout par l'intermédiaire du service « auto-édition » ou par l'envoi du livre directement sur l'appareil de l'utilisateur ou utilisatrice, cette fois à l'aide du service « envoyer sur le Kindle » d'Amazon.