Proton : le cap symbolique des 100 millions d'utilisateurs est atteint. Que nous réserve la société ?

Fondée en 2014, Proton propose à ses clients un portefeuille de services respectueux de leur vie privée. Si Proton Mail et Proton VPN sont les plus couramment utilisés, l'écosystème Proton inclut également un service Drive et Calendar. Quoi qu'il en soit, la société est aujourd'hui très heureuse de nous annoncer qu'elle vient de dépasser le cap symbolique des 100 millions d'utilisateurs. En l'espace de trois ans, ce sont donc pas moins de 80 millions de nouveaux clients qui se sont inscrits !