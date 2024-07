Proton se lance dans les cryptomonnaies avec Proton Wallet

Autre point non négligeable : les transferts se font uniquement par e-mail, entre deux comptes Proton. Nul besoin donc de générer manuellement des adresses Bitcoin et de les retenir pour envoyer et recevoir des cryptos. Mieux encore, afin de renforcer la sécurité des échanges, ces adresses changent systématiquement entre deux transferts. Sur le papier, gérer ses bitcoins n'aura jamais été aussi séduisant.