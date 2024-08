Jusqu'à présent l'extension de navigateur pour Proton VPN n'était disponible que pour les utilisateurs disposant d'une souscription. La version gratuite de Proton VPN n'était donc accessible qu'au travers de l'application. Avec l'ampleur des mouvements contestataires à travers le monde, et plus particulièrement au Venezuela et en Russie, Proton a vu sa part de marché s'envoler drastiquement. Il n'est donc pas surprenant que la société suisse ait décidé de revoir sa stratégie et annonce désormais la disponibilité de cette extension pour l'ensemble de ses utilisateurs.

Dans un communiqué de presse, Proton précise que cette extension fonctionne de manière indépendante. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir le client VPN installé sur sa machine pour se connecter à un serveur. Et à vrai dire, cela permettra aux internautes de masquer leur adresse IP au travers du navigateur sans pour autant affecter le trafic sur les autres applications.

En version gratuite, Proton VPN propose une seule connexion, contre 10 pour la version payante.