Avec Pass Family, Proton lance son coffre-fort familial

L'abonnement actuel, Proton Pass Plus, est facturé à 1,99€/mois pour une seule personne, tandis que Proton Pass Family est à 3,99 € par mois sur une période de 12 mois jusqu'au 23 octobre, soit donc 66 centimes par personne pour 6 membres de la famille . Par la suite, ce tarif passera à 4,99€/mois. Si vous avez réussi à dégoter Proton Pass Plus pour 1€/mois à vie, il est possible de migrer vers l'offre familiale pour 2,99€/mois.

Pour mémoire, ces mêmes fonctionnalités premium sont d'ores et déjà disponibles au sein de l'abonnement Proton Family, une autre souscription familiale englobant en plus Mail, Calendrier, Drive et VPN pour six personnes à 23,99€/mois ou dans Proton Duo (un abonnement pour deux personnes) pour 14,99€/mois.

De toute évidence, Proton entend grandir rapidement et on commence à se perdre dans toutes ces offres. La société compte désormais une douzaine d'abonnements :

Proton Mail Plus ;

Proton Pass Plus ;

Proton Drive Plus ;

Proton VPN Plus ;

Proton Unlimited ;

Proton Family ;

Proton Duo ;

Proton Pass Family ;

Proton Scribe ;

Proton Mail Essentials ;

Proton Mail Professional ;

Proton Business Suite.

On anticiperait presque de nouvelles souscriptions familiales strictement pour le VPN ou le stockage en ligne dans les mois à venir venant compléter Proton VPN Plus et Proton Drive Plus.