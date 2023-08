Opération Sentinel : comment Proton booste la sécurité des comptes à risque avec un peu d'IA (pour vous aussi)

Dans le détail, le programme prévoit de combiner l’intelligence artificielle à l’expertise humaine pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices les plus à risque d’échapper aux attaques et au détournement de leur compte Proton. Sentinel promet de détecter et de contester automatiquement les tentatives de connexion suspectes, consigne l’intégralité des connexions et changements de compte dans les logs de sécurité, et transmet en temps réel les tentatives de connexion suspectes aux analystes, chargés de réexaminer les alertes soumises par les systèmes automatisés de Sentinel. Objectif : mettre en place un dispositif de double vérification le plus rapide et le plus fiable possible.