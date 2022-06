Interview Proton : "le premier écosystème au monde qui protège la vie privée par défaut"

Nous offrons la confidentialité et la protection que d’autres services comme Yahoo, Google et d’autres ont refusé de fournir dans le passé. Mais la couleur violette a toujours été la couleur de Proton. Lorsque nous avons lancé la première version de Proton Mail en 2014, nous avions utilisé un violet plus foncé et plus atténué qui a évolué au cours du temps. Aujourd’hui, nous revenons à nos racines mais nous avons actualisé notre violet pour qu’il soit plus audacieux, compatible avec les fonds clairs et foncés et plus attrayant pour les utilisateurs.