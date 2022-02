Protonmail : bientôt un client mail natif (et la programmation des envois)

Bart Butler, directeur des nouvelles technologies chez ProtonMail, a justement voulu adresser ces reproches de la part des usagers de la messagerie :

« En lisant vos commentaires, nous reconnaissons que, bien que 2021 ait été une année chargée pour nous du point de vue de l'ingénierie et des produits, nous n'avons pas pleinement répondu aux attentes de beaucoup d'entre vous dans la communauté. Nous sommes également déçus par la lenteur du développement des produits Proton existants et nouveaux, et nous nous en excusons. »