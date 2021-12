Une faille zero day dans Log4j crée d'importantes vulnérabilités dans plusieurs applications dont Minecraft

Log4j est un outil de journalisation développé par la fondation Apache et utilisé dans de nombreux logiciels et services Cloud, ce qui explique pourquoi la faille zero day qui le touche est aussi critique. Rapportée initialement à Apache par l'équipe de sécurité d'Alibaba Cloud dès le 24 novembre, cette faille est désormais définie comme la CVE-2021-44228. Elle permet à des attaquants de créer des requêtes malveillantes pour exécuter du code à distance et prendre le contrôle total d'un serveur, tout ça sans authentification.