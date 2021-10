Une vulnérabilité critique découverte dans un langage de programmation utilisé pour des mods de jeux vidéo

Les chercheurs donnent comme exemple le cas d'une map communautaire contenant du code malveillant partagée sur le Steam Workshop. Celle-ci est téléchargée par un utilisateur, qui l'installe sur son serveur. Mais une fois le script Squirrel exécuté, et grâce à la vulnérabilité, il peut sortir des limites imposées par la sandbox et prendre le contrôle du serveur directement. La vulnérabilité est d'autant plus critique si elle est utilisée avec une autre, comme celle découverte dans CS: GO en janvier et corrigée depuis, qui permet à des attaquants d'exécuter du code à distance sur les machines de joueurs se connectant à un serveur malveillant.