BloodyStealer, un malware fait pour voler les comptes des joueurs

BloodyStealer est vendu comme étant capable d'éviter la détection et protégé de l'analyse et du reverse engineering. Les chercheurs ont pu confirmer que c'était le cas : il utilise des packers, qui servent à compresser les fichiers du programme afin qu'il soit plus difficile à détecter ou analyser, et des techniques anti-débogage. Il peut voler plusieurs types de données sensibles, comme des cookies, des mots de passe, des numéros de cartes de crédit et les sessions de diverses applications.