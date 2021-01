500 000 identifiants de connexion provenant d'employés d'éditeurs de jeux vidéo sont sur le dark web

Dans le monde du cybercrime, les petites mains de l'industrie du jeu vidéo semblent de plus en plus être exposées aux hackers informatiques. L'intérêt des individus malveillants pour le secteur peut en partie s'expliquer par la crise de Covid-19 que nous traversons depuis près d'un an. Celle-ci a en effet poussé un maximum de gens à rester à la maison, à travailler et surtout à interagir avec les autres à distance.