Ubisoft : des hackers dérobent le code source de Watch Dogs: Legion et réclament une rançon

Mais la firme dirigée par Yves Guillemot n'est pas la seule concernée par ce hack. En effet, Crytek aurait été victime du même groupe. Cette fois, le vol de données serait plus important puisqu'il avoisinerait les 300 Mo et concernerait des jeux comme Warface, Arena of Fate et d'autres technologies du studio allemand à l'origine du moteur CryENGINE.