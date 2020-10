Ubisoft porte 8 anciens jeux sur Stadia, dont Watch Dogs 2 et Assassin's Creed Origins

Enfin, Ubisoft sortira aussi ses prochains gros blockbusters sur Stadia dès leur lancement sur l'ensemble des machines. Cela concerne Watch Dogs Legion (29 octobre 2020), Assassin's Creed Valhalla (10 novembre 2020) et Far Cry 6 (18 février 2021). D'autres softs comme Just Dance 2021, Immortals Fenyx Rising, Scott Pilgrim vs The World: The Game et Riders Republic sont également attendus sur Stadia.