Ubisoft Forward : Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla et toutes les annonces à retenir

Pour la conférence principale, Ubisoft a ouvert les hostilités avec une très longue présentation de Watch Dogs Legion. Ce dernier s'est illustré via un court-métrage, des extraits de gameplay et un ultime de trailer revenant sur le scénario du jeu qui sortira le 29 octobre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X (avec Smart Delivery et ray tracing) arriveront plus tard.