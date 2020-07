En réponse à des accusations de harcèlement des têtes tombent chez Ubisoft

Yves Guillemot, P.-D.G. du groupe, a ainsi annoncé des départs qui « font suite à un examen rigoureux que la société a mené en réponse

aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de

comportements inappropriés » selon les termes rapportés par Le Monde.

Numéro deux de l'entreprise et directeur de la création, Serge Hascoët a démissionné de son poste « avec effet immédiat ». Yves Guillemot assurera l'intérim. Un départ accompagné de ceux de Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, et de Cécile Cornet, responsable monde des ressources humaines.

Trois départs de personnalités plus particulièrement visées par les accusations de ces derniers jours et qui s'ajoutent à celui de Maxime Béland, vice-président de l'Éditorial chez Ubisoft alors que Tommy François, autre vice-président de l'Éditorial, n'avait été lui que mis à pied.

Ubisoft compte aujourd'hui 18 000 employés à travers le monde. Il a « décidé de restructurer et renforcer la fonction » ressources humaines et va faire « auditer et améliorer ses procédures et politiques », a-t-il enfin indiqué.