Harcèlement : Libération publie une enquête édifiante sur Ubisoft

Le patron d’Ubisoft veut un « changement immédiat »

Au moment où le numéro de Libération arrivait en kiosques, Yves Guillemot, le P.-D.G. d’Ubisoft a pris la plume dans un long billet de blog présentant des mesures concrètes pour amorcer un changement immédiat au sein d’Ubisoft.

Regrettant aussi bien que ses employées aient été victimes de harcèlement, voire d’agressions, mais aussi que leur parole ne soit que trop rarement prise au sérieux, Yves Guillemot détaille une série d’actions qui seront menées dans les prochaines semaines et prochains mois pour faire d’Ubisoft une entreprise où tout le monde se sent en sécurité et en mesure de dénoncer des comportements abusifs sans avoir à craindre pour sa carrière.

Dans un premier temps, c’est le pôle éditorial de l’entreprise qui va être largement bouleversé. Le P.-D.G. explique vouloir remanier l’exécutif de cette division clé, et « transformer les process de ressources humaines » afin d’améliorer la responsabilité des managers sur le thème du harcèlement sexuel.

Yves Guillemot promet aussi l’instauration de sondages anonymes au sein de l’entreprise afin d’auditer le fonctionnement interne et de mettre le doigt sur ses mécanismes les moins reluisants. Des réunions favorisant la prise de parole des employées seront également tenues sur Teams, et modérées par des personnes extérieures à l’entreprise.

Enfin, le patron d’Ubisoft revient sur les différentes enquêtes qui ont été ouvertes suite aux allégations de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein des studios. S’il ne dit rien du temps qu’elles prendront, Yves Guillemot promet que « toutes les actions appropriées seront prises » en fonction de leurs conclusions. En outre, une plateforme de signalement garantissant la confidentialité des utilisateurs a été mise en ligne et permettra aux victimes de remonter plus facilement leur situation.