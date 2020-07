Ubisoft annonce officiellement Hyper Scape, son Battle Royale free-to-play

Des armes améliorables et des pouvoirs pour varier les plaisirs

En soi, les personnages disponibles dans Hyper Scape ne sont que des enveloppes au style vestimentaire varié. Ce sont vos loots qui détermineront vos capacités. Ainsi Arcadia et ses sept quartiers (ici ce sont les quartiers qui ferment les uns après les autres, et non pas un cercle qui se referme à mesure que le temps passe) regorgent de caisses d’équipement.

En plus des deux armes que vous pouvez vous équiper, vous trouverez des pouvoirs, qui peuvent être aussi bien offensifs que défensifs (invisibilité temporaire, érection d’un mur protecteur, poser une mine…). Par ailleurs, toutes les armes peuvent être améliorées sur quatre niveaux ; il suffit de looter plusieurs fois la même pétoire pour être en mesure de la faire progresser.

Enfin, le jeu étant calibré pour Twitch, l’audience sera mise à contribution pour voter la mise en marche de différents événements qui viendront perturber la partie. Jusqu’ici, Ubisoft nous a fait la démonstration d’un épisode de basse gravité, qui permet à tous les joueurs de faire des sauts de plusieurs dizaines de mètres, ou encore d’un mode « munitions illimitées ». L’audience devrait aussi être en mesure de choisir le prochain quartier qui fermera dans la partie. À noter que lorsqu’un quartier est en cours de disparition, c’est toute l’architecture qui disparaît avec lui. Si vous vous retrouvez coincé dans une zone en décomposition, vous serez donc totalement à découvert en plus de subir d’importants dégâts.

Bref une proposition loin d’être paresseuse, qui se laissera essayer au plus grand nombre à partir du 12 juillet sur PC, Xbox One et PS4. Un test technique est actuellement en cours, et Ubisoft offre la possibilité aux joueurs PC de s’y joindre. Pour ce faire, il vous faudra lier votre compte uPlay à Twitch, et regarder des lives de streamers agréés par l’éditeur pour espérer recevoir une clé. Une méthode déjà employée il y a peu par un certain Valorant.