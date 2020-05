Ubisoft détaille le modèle économique de Trackmania

Repoussé d'environ un mois pour cause de COVID-19, la sortie de Trackmania version 2020 arrive bientôt. Il était donc temps pour Ubisoft Nadeo de détailler ses plans concernant le modèle économique de cette nouvelle version de la célèbre licence de course.

Pour l'offre Standard Access, facturée 9,99 dollars par an, Ubisoft ajoute à tout cela l'accès complet aux éditeurs (circuits, replay et serveurs de test), ainsi que la sélection « Circuit du Jour », permettant de tester les dernières créations des joueurs.

Les plus créatifs, qui souhaitent générer des circuits personnalisés, devront se tourner au minimum vers cette offre.

Enfin, pour 29,99 dollars par an (ou 59,99 euros pour trois ans), la formule Club Access permet, en plus de toutes les fonctionnalités citées plus haut, de rejoindre des clubs afin de profiter de campagnes spéciales, de personnalisation d'apparence, de circuits d'entrainement et de compétition ou encore de salles en ligne.

C'est donc cette formule que les plus gros joueurs qui veulent profiter pleinement de la compétition en ligne devront s'offrir.

Toutes ces formules sont disponibles dès à présent en précommande sur Uplay et l'Epic Games Store.