Le jeu Fast & Furious Crossroads sera disponible le 7 août : nouveau trailer de gameplay disponible

Annoncé à la surprise générale lors des Game Awards en décembre dernier, Fast & Furious Crossroads mettra la gomme sur PC, PS4 et Xbox One dès le 7 août prochain .

Une friandise pour les fans de la licence

Pour les fans des films désireux de prolonger l’expérience, Fast & Furious Crossroads s’annonce comme une petite douceur qui frôlerait presque le plaisir coupable.

Ni très beau, et encore moins original, le titre de Slightly Mad Studios (Project CARS) a au moins l’air de respecter le matériau original.

D’ailleurs, le casting des films a joué le jeu de la modélisation et du doublage. On retrouvera, on l’a dit, Vin Diesel, mais également Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson. De nouveaux venus, Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) et Asia Kate Dillon (John Wick : Parabellum) sont aussi attendus au casting.