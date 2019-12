Le trailer du jeu Fast & Furious est de sortie, et Vin Diesel est évidemment de la partie

© Bandai Namco

Tout le casting au rendez-vous

Via : DSO Gaming

Après des apparitions tout en pixel déjà remarquables dans Les Chroniques de Riddick (2004 et 2009), ainsi que dans l'improbable GTA-like Wheelman en 2009, Vin Diesel est de retour derrière le volant dans un jeu étirant le « Fast & Furious Universe ».Bandai Namco et Slighly Mad Studios ont mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les fans de la licence. On retrouvera ainsi dans Fast & Furious : Crossroads les personnages de Dom, Letty et Roman, dont les acteurs respectifs (Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson) reprennent le rôle.Tout est formidable dans ce trailer. Du rendu graphique digne d'une PS3 de fin de cycle à l'avalanche de situations déjà vues dans les films ou bien entendu dans n'importe quel GTA sorti ces 10 dernières années.Si l'on ignore encore de quoi il retournera exactement, on peut supposer sans trop se mouiller qu'il s'agira d'un jeu de voitures. Sortie prévue sur PC, PS4 et Xbox One en mai 2020.