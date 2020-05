Take-Two (GTA, Bioshock, Mafia...) sortira 93 jeux avant mars 2025

La société Take-Two Interactive a présenté ses plans pour les années qui viennent. Et autant dire tout de suite que le calendrier sera extrêmement chargé. Ainsi, l'éditeur prévoit un peu moins d'une centaine de jeux inédits durant les cinq prochaines années.

Take-Two a 93 jeux en préparation

C'est durant une conférence téléphonique avec les investisseurs que Take-Two Interactive a précisé son planning tout en faisant le point sur les ventes de ses plus grosses licences. Il est important de rappeler que la firme américaine possède les droits de toutes les franchises créées par Rockstar Games (GTA, Red Dead, Bully...) mais aussi d'autres sagas prestigieuses via ses filiales 2K Games et Private Division.

Ainsi, nous avons appris que Take-Two prévoit de sortir 93 jeux d'ici mars 2025. Précisons bien qu'il s'agit de titres inédits et que les DLC ne sont pas comptabilisés. Sur ce total, 47 softs seront des suites et 46 seront des nouvelles licences. Continuons avec les chiffres puisque 72 titres sont prévus pour débarquer sur consoles et PC, alors que 21 sortiront seulement sur les supports mobiles. Enfin, 67 jeux seront payants contre 26 free-to-play.



Le prochain jeu de Rockstar Games sera bien GTA VI Lire aussi :

GTA et Red Dead toujours au top

Take-Two Interactive a aussi fait le point sur les ventes de ses plus grosses productions. L'incontournable Grand Theft Auto V pointe désormais à 130 millions d'exemplaires vendus (sans compter la version offerte via l'Epic Games Store) et Red Dead Redemption 2 culmine à 31 millions d'unités. Terminons avec NBA 2K20 qui atteint les 12 millions de copies écoulées, Borderlands 3 est à 10 millions et The Outer Worlds ferme la marche avec 2,5 millions de copies.