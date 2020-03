Faites chauffer vos cartes SD : 2K dévoile le poids de Bioshock, Borderlands et XCOM 2 sur Switch

Même avec une cartouche physique, vous allez avoir besoin d'une carte SD

Les précommandes ouvertes

Source : 2K Games

Il y a quelques jours, à l'occasion d'un Nintendo Direct Mini , nous apprenions la sortie sur Nintendo Switch deetle 29 mai prochain. 2K Games nous en dit plus à ce sujet.L'éditeur communique notamment le poids de chacune des ces collections de licence culte. Et c'est un peu la douche froide tant les chiffres sont élevés, il va falloir partir à la chasse à l'espace de stockage. Les versions physiques des titres vont effet nécessiter le téléchargement de volumineux contenus supplémentaires.est livré sur une cartouche de 16 Go, qui ne comprend que le premier acte de chaque jeu de la trilogie, apprend-on. La taille des autres actes et des DLC n'a pas encore été précisée, mais attendez-vous à ce que ce soit lourd.arrive quant à lui sur cartouche de 8 Go, sur laquelle est installée le premier opus de la franchise (il faudra tout de même télécharger et installer 6,6 Go de données supplémentaires). Les deux autres jeux doivent être téléchargés et pèsent 35 Go.Enfin,est proposé sur une cartouche de 8 Go, qui contient les deux premières missions de la campagne solo. Pour le reste, il faut télécharger pour 24 Go de fichiers.Malgré ce couac de l'espace de stockage, ces portages vont permettre aux joueurs Switch qui ne connaissent pas ces licences de découvrir des monuments du jeu vidéo : l'impertinence et le rythme des, l'ambiance sans égale deset la stratégie defont comme partie du patrimoine vidéoludique, désormais accessible à plus d'utilisateurs.Les trois collections sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Elles coûtent toutes le même prix : 49,99 euros chacune.