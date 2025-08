Pour les éditeurs, choisir une Carte Clé de Jeu, c'est opter pour une cartouche nettement moins chère à produire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une Carte Clé de Jeu permet de profiter de son jeu sur le très long terme, une fois bien sûr que les données ont été téléchargées sur la console.

Elle peut être utilisée un nombre illimité de fois sur des dizaines (et davantage) de consoles différentes, et rien (en théorie du moins) n'empêchera le (re)téléchargement du jeu dans les prochaines années. En 2025, il est toujours possible de retélécharger ses anciens jeux Wii U et même Wii. Quoi qu’il en soit, de nombreux joueurs continuent de percevoir ces Game Key Cards d’un mauvais œil, coincées dans un entre-deux : ni véritablement physiques, ni totalement numériques.