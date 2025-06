Plus grande et plus puissante, la Nintendo Switch 2 suscite l’attention de plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Si certains expriment déjà une certaine déception vis-à-vis de la nouvelle console du fabricant japonais, le volet stockage se veut ambitieux, avec une capacité de 256 Go (dont 232 Go réellement exploitables). Toutefois, face à la taille croissante des jeux (lesquels vont se faire de moins en moins présents sur cartouches), l’achat d’une carte microSD s’impose déjà pour de nombreux joueurs ayant transféré leurs données depuis la Switch originale. Un conseil : soyez vigilants quant au choix de votre carte microSD.