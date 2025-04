dredd

C’est bien de faire le point, mais certains infos semble erronées ou interprétées de manière assez bizarre.

Il ne s’agit pas de la même chose qu’un jeu de type « Code in a Box » (déjà largement disponible sur Nintendo Switch et ailleurs). Comme sur PS5 ou Xbox, certaines cartouches Nintendo Switch 2 imposeront donc un (parfois lourd) téléchargement de données, avec un jeu qui pourra être joué uniquement si la cartouche est insérée dans le port du même nom.

Je comprend que c’est plutôt exactement sa fonction : remplacer les jeux « code in a box » en permettant à la fois aux petits éditeurs et aux indés de continuer à vendre des versions dématérialisées en rayons pour profiter de l’exposition tout en ayant pas besoin d’acheter des cartouches de stockage à Nintendo et en permettant, grâce aux DRM hardware que sont ces Game-keys, la revente et le prêt des jeux. Surtout que certains « gros » éditeurs, utilisent déjà le stratagème d’acheter la plus petite cartouche de stockage, de n’y foutre que le lanceur et quelques données et de forcer à télécharger tout le reste (2K par exemple). Pouvoir prêter ou même revendre un jeu « Dématérialisé » est assez inédit. Et il n’y avait qu’avec un DRM hardware que c’était finalement possible.

Nintendo est on ne peut plus clair sur sa page Support : « Le jeu lui-même n’est pas inclus dans la Game-Key Card, vous devrez donc le télécharger avant de pouvoir jouer. » La cartouche contient ainsi une simple « clé » donnant accès au téléchargement. Selon toute vraisemblance, cela concernera certains jeux particulièrement lourds, comme Street Fighter 6, Final Fantasy VII Remake ou encore CyberPunk 2077. On imagine que la plupart des titres maison, comme Mario Kart World ou encore Donkey Kong Bananza seront inclus directement sur la cartouche.

CD Project à confirmé que TOUT était dans une cartouche de 64Go. Le jeu Et les DLC.

« Nintendo Switch 2 owners can purchase the game on launch day in a physical 64 GB game card or digital download from the Nintendo eShop for Nintendo Switch 2. »