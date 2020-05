Borderlands, Bioshock et XCOM 2 vont prendre beaucoup de place sur votre Nintendo Switch

Mauvaise nouvelle aujourd'hui pour celles et ceux qui comptaient s'offrir les futurs Borderlands Legendary Collection, Bioshock The Collection et/ou XCOM 2 Collection, disponibles ce vendredi 29 mai en boutiques : tous les trois vont nécessiter un (très) lourd téléchargement.

En effet, comme nous l'expliquions il y a déjà quelques semaines, bien que disponibles au format physique, les jeux en question vont nécessiter un téléchargement de 24 Go pour XCOM 2 Collection, et 31 Go pour Bioshock The Collection.

La palme revient à Borderlands Legendary Collection, qui va imposer au joueur un téléchargement total de… 42 Go ! La cartouche contiendra une partie du premier opus, et nécessitera un téléchargement de 6,6 Go. Pour les deux autres titres, il faudra utiliser un code fourni, avec un téléchargement total de plus de 35 Go supplémentaires.