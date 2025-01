Aussi, cet avertissement signé Nintendo pourrait également concerner des jeux qui ne seraient pas à même de fonctionner de manière optimale sur la Switch 2. Cela ne concernerait pas le jeu/la cartouche directement, mais bien le gameplay inhérent au jeu en question.

En effet, on ne sait pas encore si les Joy-Con (plus gros) de la Switch 2 conserveront la caméra infrarouge présente sur les manettes de la machine actuelle. Sans cette dernière, impossible de profiter pleinement de jeux comme 1-2 Switch, Brain Training ou encore Resident Evil: Revelations. En contrepartie, les manettes de la Switch 2 devraient intégrer une autre forme de capteurs IR, permettant notamment d'utiliser ces dernières comme on utilise une souris.