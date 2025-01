Sans faire de vagues, Nintendo vient tout juste d'officialiser sa toute nouvelle Switch 2, au travers d'une vidéo on ne peut plus sobre. Comme l'avaient indiqué de nombreuses rumeurs, notamment au récent CES 2025, il s'agit bien d'une évolution de la Nintendo Switch actuelle. Écran plus grand, joy-con eux aussi plus imposants, la Nintendo Switch 2 sera bel et bien rétrocompatible avec les cartouches actuelles, mais il faudra attendre début avril pour en découvrir davantage, par le biais d'un Nintendo Direct dédié.