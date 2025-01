Tout au long de l'année 2024, les fans de Nintendo ont espéré des signes venant confirmer la sortie de la nouvelle Switch. En novembre dernier, nous évoquions toutefois des sources qui penchaient plutôt pour un lancement début-2025.

Depuis, la tendance générale va vers une annonce de Nintendo dès la semaine prochaine, en marge du CES 2025 de Las Vegas. La chose surprend un peu dans la mesure où Nintendo n'aime pas se mêler aux géants de l'électronique grand public, lesquels seront justement rassemblés dans la plus grande ville du Nevada pour ce qui reste le premier salon d'électronique grand public du monde.

Ainsi, on se souviendra que l'annonce de la première Switch était intervenu le 13 janvier 2017, soit quelques jours après la clôture du CES 2017. Plus important, on se souviendra que cette annonce avait précédé de quelques semaines, la sortie effective de la console, le 3 mars suivant.