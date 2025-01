Avant de connaître la réaction de Nintendo face à ces supposés leaks, les médias OnLeaks et 91mobiles se sont une nouvelle fois associés afin de présenter un aperçu détaillé de la Switch 2. Celle-ci serait donc sensiblement plus grande que la Nintendo Switch OLED (241 x 102 x 14 mm) avec des dimensions de 271 x 116,4 x 31,4 mm, Joy-Con compris. Elle jouirait par ailleurs d'un écran de 8,4 pouces, bien que pour l'heure aucun détail n'ait été communiqué quant à la technologie d'écran qui sera utilisée pour la future console.

Pour couronner le tout, on y apprend que les nouveaux Joy-Con profiteraient bel et bien d'un système d'attache magnétique et que le nouveau bouton C, bien que son utilisation reste encore un mystère, serait logé juste en dessous du bouton Home de la console.