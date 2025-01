Autre point qui suscite la curiosité : l’éventuelle refonte du système d’attache. Certains indices laissent penser que Nintendo remplacerait les rails par un mécanisme magnétique sophistiqué pour fixer les Joy-Cons à la console. Ce procédé promettrait un assemblage plus robuste, sans les légers jeux latéraux que connaissent parfois les Joy-Cons actuels. On parle également d’un système de « déverrouillage rapide », qui pourrait faciliter le passage du mode console portable au mode manette détachée. Cette innovation viserait à améliorer la sensation de solidité et à renforcer la longévité du produit. Évidemment, rien n’est encore sûr, mais la rumeur se fait de plus en plus insistante.

Outre ces nouveaux Joy-Cons, la question qui revient sur toutes les lèvres est la date de sortie de cette fameuse Switch 2. Plusieurs bruits de couloir évoquent désormais un lancement en 2025, possiblement au printemps. Nintendo se montrerait prudente afin de constituer des stocks suffisants et d’anticiper une forte demande. Ce décalage donnerait par ailleurs le temps aux développeurs de finaliser des titres phares nécessitant plus de puissance, tout en évitant les problèmes de scalping constatés à la sortie de la première Switch.