Enfin, pour ce qui est de la date de sortie de la machine, dbrand indique œuvrer pour pouvoir proposer ses accessoires dès mars-avril 2025. Certaines rumeurs évoquent une présentation officielle de la console calée pour le mois de janvier prochain.

Pour les joueurs, en ce qui concerne celle qui viendra succéder à l'actuelle Nintendo Switch, on semble donc se diriger vers une console très (très) similaire… mais en légèrement plus imposante, et en plus puissante évidemment.