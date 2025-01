En toute logique, et ce, même si Nintendo n'est pas une adepte de la course à la puissance, le Tegra X1 n'est plus suffisant pour une machine d'aujourd'hui et la Switch 2 sera évidemment bien mieux dotée. Les dernières rumeurs indiquent ainsi que la partie graphique du nouveau SoC de la Switch 2 sera en technologie Ampere. Une information que les photos présentées sur Reddit ne permettent pas de confirmer… même si NVIDIA y est clairement visible.

NVIDIA aurait cette fois fourni un SoC baptisé Tegra T239 et si nous pouvons voir le SoC sur les photos présentées, sa référence reste un mystère : on voit plutôt ce qui semble être un nom de code sur le cliché.