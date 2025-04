Concrètement, côté gabarit, la carte microSD Express (ou microSD EX) est identique à une carte microSD classique. La nouvelle génération intègre toutefois de nouvelles technologies similaires à celles des SSD de nos ordinateurs (disques durs à mémoire flash), et permettent notamment de grimper à des vitesses allant jusqu'à 900 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture.

Du côté de Nintendo, on promet des chargements plus rapides, une meilleure gestion des textures… Bref, une expérience générale nettement optimisée par rapport à la première Nintendo Switch (et sans doute une condition non négociable pour accueillir des titres volumineux tels que Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 ou encore Elden Ring).