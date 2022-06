Augmentez le stockage de votre Nintendo Switch à prix cassé

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à une carte Micro SD de Lexar, une marque bien connue dans le domaine puisqu'elle exerce sur ce marché depuis plus de 20 ans, modèle Play d'une belle capacité de stockage de 128 Go.

Cette petite carte fera donc grand bien sur les appareils qui l'accueilleront, et elle peut s'installer dans beaucoup d'entre eux. Hautement compatible, cette carte est non seulement utilisable sur des smartphones et tablettes disposant d'un slot compatible, mais également sur un large panel de produits comme les drones, les caméras Go Pro et bien sûr les consoles portables comme la Nintendo Switch.

La Lexar Play pourra donc stocker de nombreux éléments comme des vidéos, des photos, des films ou des jeux sans aucun problème. Elle affiche par ailleurs une vitesse de lecture et d'écriture de 150 Mo par seconde, lui permettant d'enregistrer et de charger les éléments stockés en son sein relativement rapidement pour sa catégorie de produit.

Qualité Lexar oblige, la Micro SD Play se montre particulièrement résistante et saura ainsi idéalement protéger les données qu'elle contient. Si cela ne suffit pas, elle est vendue avec une solide garantie de cinq ans, offrant ainsi dans l'ensemble un très bon rapport qualité/prix.

Qui dit Micro SD dit cependant gabarit extrêmement petit. S'il est possible de l'emporter virtuellement partout, attention à ne pas la perdre ou à ne pas la faire quitter l'appareil qui l'accueille !