Le Samsung T7 4To est un SSD externe compact et ultra-rapide, conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers exigeants. Avec une capacité de 4 To, des vitesses de transfert élevées et une sécurité renforcée, il est parfait pour sauvegarder et transporter vos fichiers volumineux.

Actuellement, Boulanger propose ce pack incluant un étui de protection à un prix très attractif.