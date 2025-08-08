Avec Koofr, vous accédez à un espace cloud de 1 To, utilisable à vie, sans aucune reconduction ni surcoût. C’est l’une des rares offres du marché à proposer un paiement unique pour un stockage en ligne sécurisé et conforme aux normes européennes. En cette période de rentrée 2025, où les abonnements s’additionnent (services de streaming, logiciels, solutions de sauvegarde) opter pour un achat définitif permet de reprendre le contrôle sur son budget numérique.

Koofr est accessible depuis Windows, macOS, Linux, Android, iOS, mais aussi via un simple navigateur. Vous pouvez y synchroniser vos fichiers, organiser vos sauvegardes, ou même connecter vos autres comptes cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive) pour tout centraliser. L’interface, très épurée, se prête à un usage aussi bien personnel que familial. Partage de documents sécurisé, récupération de versions précédentes, protection par mot de passe… Les fonctions clés sont bien là, sans complexité inutile.

Le service est hébergé intégralement en Slovénie, sans exploitation commerciale de vos données. Koofr mise sur la confidentialité plutôt que sur l’intégration poussée de fonctionnalités collaboratives, un choix qui conviendra surtout aux particuliers ou freelances souhaitant un espace fiable, sans se soucier de renouvellements annuels. L’unique limite réside dans l’absence d’outils avancés de coédition, comme ceux proposés par Microsoft 365 ou Google Workspace, mais pour un usage quotidien, cette offre lifetime coche déjà beaucoup de cases.