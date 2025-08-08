Et si vous pouviez dire adieu aux abonnements cloud à répétition ? Pour moins de 150 €, ce service vous offre 1 To de stockage à vie, sécurisé et sans frais cachés. Une offre rare qui mérite qu’on s’y attarde.
Marre de payer chaque mois pour conserver vos fichiers en ligne ? Le service cloud Koofr propose une alternative simple et durable avec une formule sans abonnement : 1 To de stockage sécurisé à vie pour seulement 147 €, à régler une fois pour toutes. Accessible depuis tous vos appareils, cette solution basée en Europe garantit une confidentialité totale de vos données, sans collecte ni publicité. Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code promo KOOFR au moment de l’achat.
Pourquoi choisir le stockage en ligne KooFR ?
- Paiement unique, sans abonnement
- Données hébergées en Europe
- Compatible tous appareils et navigateurs
Un cloud sécurisé, sans frais mensuels, pour stocker vos données à long terme
Koofr s’adresse à celles et ceux qui veulent centraliser et sécuriser leurs fichiers une bonne fois pour toutes, sans passer par un abonnement mensuel ou confier leurs données à des services trop intrusifs. L’offre lifetime permet de profiter d’un stockage en ligne fiable, accessible à vie, avec une interface simple et une compatibilité multiplateforme.
Avec Koofr, vous accédez à un espace cloud de 1 To, utilisable à vie, sans aucune reconduction ni surcoût. C’est l’une des rares offres du marché à proposer un paiement unique pour un stockage en ligne sécurisé et conforme aux normes européennes. En cette période de rentrée 2025, où les abonnements s’additionnent (services de streaming, logiciels, solutions de sauvegarde) opter pour un achat définitif permet de reprendre le contrôle sur son budget numérique.
Koofr est accessible depuis Windows, macOS, Linux, Android, iOS, mais aussi via un simple navigateur. Vous pouvez y synchroniser vos fichiers, organiser vos sauvegardes, ou même connecter vos autres comptes cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive) pour tout centraliser. L’interface, très épurée, se prête à un usage aussi bien personnel que familial. Partage de documents sécurisé, récupération de versions précédentes, protection par mot de passe… Les fonctions clés sont bien là, sans complexité inutile.
Le service est hébergé intégralement en Slovénie, sans exploitation commerciale de vos données. Koofr mise sur la confidentialité plutôt que sur l’intégration poussée de fonctionnalités collaboratives, un choix qui conviendra surtout aux particuliers ou freelances souhaitant un espace fiable, sans se soucier de renouvellements annuels. L’unique limite réside dans l’absence d’outils avancés de coédition, comme ceux proposés par Microsoft 365 ou Google Workspace, mais pour un usage quotidien, cette offre lifetime coche déjà beaucoup de cases.