« Les précommandes pour la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne débuteront pas le 9 avril 2025 afin d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane et l'évolution des conditions du marché. Nintendo communiquera un nouveau calendrier ultérieurement. La date de lancement du 5 juin 2025 reste inchangée. GameStop continuera de travailler en étroite collaboration avec Nintendo et fournira des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles. Restez à l'écoute pour plus de détails. En savoir plus sur la Nintendo Switch 2 sur gamestop.com/switch2 »