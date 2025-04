Dans sa communication, le spécialiste de la carte graphique est d'abord intervenu avec un chiffre, coup de poing : « avec des performances graphiques 10 fois supérieures à celles de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 offre un gameplay plus fluide et des visuels plus nets ».

10 fois les performances graphiques de la Switch première du nom ? Nous n'en attendions évidemment pas moins alors que l'architecture de la machine accuse plus de huit ans et que la puce qui l'anime (un SoC NVIDIA Tegra X1 customisé) est plus âgé encore. Mais NVIDIA ne serait pas NVIDIA sans l'IA.

« La Nintendo Switch 2 est animée par un processeur NVIDIA personnalisé doté d'un GPU NVIDIA avec des cœurs RT et Tensor dédiés pour des visuels époustouflants et des améliorations basées sur l'IA ». Nous n'en saurons donc pas plus sur le SoC embarqué, mais DLSS est clairement à l'ordre du jour.

Sans surprise non plus, NVIDIA évoque la prise en charge du ray tracing, son cheval de bataille sur PC depuis déjà plusieurs années. L'association DLSS et ray tracing était un secret de polichinelle alors que tout le monde s'y met afin de passer un cap visuel sans (trop) augmenter la consommation des puces et leur prix… encore que pour ce second point, on peut se poser des questions.