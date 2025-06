Si vous essayez d'insérer Mario Kart World dans votre Nintendo Switch, un message d'erreur vous signalera immédiatement que le logiciel est conçu exclusivement pour la Nintendo Switch 2. En revanche, si vous achetez des cartouches Édition Switch 2 de titres également disponibles sur Switch 1, tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sachez que celles-ci fonctionneront parfaitement sur l'ancienne machine.

Si cette compatibilité peut paraître surprenante, elle s'explique par la conception des cartouches de nouvelle génération. Comme l'indiquent les boîtes de jeux, les éditions Nintendo Switch 2 comprennent le jeu Nintendo Switch et le pack de mise à niveau Édition Nintendo Switch 2. La firme japonaise précise qui plus est que « le pack de mise à niveau est également disponible séparément ».Par conséquent, l'ancienne console parvient à détecter automatiquement qu'elle doit ignorer les améliorations spécifiques à la Switch 2 pour ne lancer que la version originale du jeu. Pratique, non ?