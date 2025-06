inconnu_de_passage

Dans la même veine, je suis très déçu de l’incompatibilité avec les docks USB-C tiers.

Je pensais pouvoir brancher ça tranquillement sur mon installation USB-C qui voit passer à 3 PC différents et un Steam Deck, mais non, seuls le câble ethernet et la charge sont acceptés.

Je voulais pouvoir alterner entre jeux familiaux sur la TV et jeux sans enfants sur mon bureau, mais il vas falloir acheter un deuxième dock Nintendo

Le support annoncé de la résolution 1440p 120Hz et du mode souris me faisait penser qu’ils cherchaient à séduire un peu plus le utilisateurs de PC.